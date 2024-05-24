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Galatasaray sandığa gidiyor! İşte başkan adayları ve listeleri

Galatasaray sandığa gidiyor! İşte başkan adayları ve listeleri

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

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Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.
Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

Başkanlık için 2 aday

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.
Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Adayların listeleri

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

DURSUN ÖZBEK:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

SÜHEYL BATUM:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

GALATASARAY'IN BAŞKANLARI

Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı. Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

Dönem    Başkan
1905-18, 1925    Ali Sami Yen
1919-22, 1934    Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52    Yusuf Ziya Öniş
1925    Ali Haydar Şekip
1926    Ahmet Robenson
1927    Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29    Necmettin Sadak
1929-30    Abidin Daver
1930-31, 1933    Ahmet Kara
1931-32    Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34    Ali Haydar Barşal
1933    Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36    Ethem Menemencioğlu
1936-37    Saim Gogen
1937-39, 1944    Sedat Ziya Kantoğlu
1939    Nizan Nuri
1939    Adnan Akıska
1940-42    Tevfik Ali Çınar
1942-43    Osman Dardağan
1944-46    Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68    Suphi Batur
1953, 1962-64    Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62    Refik Selimoğlu
1957-59    Sadık Giz
1969-73, 1975-79    Selahattin Beyazıt
1973-75    Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86    Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90    Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96    Alp Yalman
1996-2001    Faruk Süren
2001-02    Mehmet Cansun
2002-08    Özhan Canaydın
2008-11    Adnan Polat
2011-14    Ünal Aysal
2014-15    Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2018-21    Mustafa Cengiz
2021-22    Burak Elmas
2015-18, 2022-24    Dursun Özbek

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