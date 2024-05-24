TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, haziran ayında enflasyonda ciddi gerileme beklediklerini açıkladı. Karahan, "Önümüzdeki dönemde sıkı para politikasını devam ettireceğiz" dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.NTV'de yer alan habere göre "Enflasyonun mayısta yüzde 75 ile zirveye ulaşmasını, manşet enflasyonda haziran ayı itibarıyla ciddi bir gerileme bekliyoruz" ifadelerini kullanan TCMB Başkanı Karahan şunları kaydetti:

Aylık bazda enflasyon trendinin aşağı doğru gelmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde sıkı para politikasını devam ettireceğiz.

Normalleşme gerçekleştikçe bankaların bilançolarını yönetmelerinde daha fazla yük üstlenmeleri gerekecek.

Bankacılık sistemindeki TL mevduatın payı Ağustos 2023'teki yüzde 31 seviyesinden yüzde 45'e yükseldi. TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz.

Para politikası yaklaşımımız bankacılık sektörünün büyümesini desteklemeye devam edecek.

Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü karlılığını devam ettiriyor.

Düzenlemeler fazla TL likiditenin sterilize edilmesine, TL mevduata geçişin desteklenmesine ve aşırı kredi büyümesinin önlenmesi olanak sağlayacak.