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Akbank'tan İstanbul'da toplu taşımada 100 liraya varan chip-para kazanma imkanı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akbank'tan İstanbul'da toplu taşımada 100 liraya varan chip-para kazanma imkanı

Akbanklılar, İstanbul'da farklı günlerde yapacakları toplu taşıma geçişlerinden 100 lira chip-para kazanma fırsatına sahip oluyor.

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Akbanklılar, İstanbul'da farklı günlerde yapacakları toplu taşıma geçişlerinden 100 lira chip-para kazanma fırsatına sahip oluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ödemelerini Mastercard logolu temassız ve bireysel Axess, Wings ve Akbank Kart ile yapan müşteriler, 15 Haziran'a kadar farklı günlerdeki ilk toplu taşıma geçişlerinden 20 lira, toplamda 100 lira chip-para kazanıyor.

Kampanyadan otobüs, tramvay ve vapur hatlarının tümünde faydalanılabiliyor. Kampanyaya katılmak için ilk geçişten önce Juzdan'dan 'Hemen Katıl' butonuna tıklayarak kaydolmak yeterli olacak.

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