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Memur-Sen'den Danıştay'a dava! Kamuda servislerin kaldırılması yargıya taşındı

Memur-Sen'den Danıştay'a dava! Kamuda servislerin kaldırılması yargıya taşındı

Kamuda servis kaldırma kararı yargıya taşındı. Memur-Sen Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde personel servis hizmetlerinin sonlandırılmasını içeren maddenin iptali için Danıştay’a dava açtı.

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Memur-Sen kamuda servis kaldırma kararını yargıya taşıyor. Sendika, Resmi Gazete’de yayımlanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde personel servis hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin olan kısmın iptali için Danıştay’a dava açtı.

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerinin kaldırılmasına karar verilmesi tartışmalara neden oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kararı toplu sözleşme hükümlerini hatırlatarak eleştirip uygulama hayata geçilirse konuyu yargıya taşıyacaklarını söylemişti. Memur-Sen kararı yargıya taşındı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde yer alan personel servis hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin olan kısmın iptali için Danıştay'a dava açtı.

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