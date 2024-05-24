DEM Parti'nin cevabını merakla beklediği 4 soru! Yıldıray Çicek'ten Özgür Özel'e sert eleştiriler

MHP lideri Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Bahçeli'nin grup toplantısında sorduğu 4 soruya cevap vermemeyen CHP Genel Başkanı Özür Özel'e tepki gösterdi. Çiçek, "Onun derdi sadece istismarla MHP’yi meşgul ederek kendi ihanetlerini örtbas etme çabasıdır." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den cevabını istediği 4 soru gündeme oturdu.

1– İmralı canisinin ve cezaevindeki terör mahkumlarının affını istiyor musunuz?

2- Vatan topraklarının bir bölümünde bağımsız Kürdistan’ın kurulmasından yana mısınız? Beraber DEM’lendiklerinize söz verdiniz mi?

3- Hangi dış mihrakların nam ve hesabına siyasi çalışma yürütüyor, Türkiye’nin geleceğini kimlerle konuşuyor, kimin folluğunda yatıyorsunuz?

4- 37 kişinin katiline verilen cezalar hukuksuz ise, size göre hukuk nedir? Adalet nedir? Devlet nedir? Siyasi onur ve millet sevdası sizin meşrebinizde ne manaya gelmektedir?”

Saatler sonra grup toplantısında Özel, Bahçeli'nin sorularına doğrudan cevap vermek yerine Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sorular yöneltmesi dikkat çekti.

Türkgün gazetesi Başyazarı ve Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, 4 soruya net cevap vermemekle eleştirdiği Özel'e tepki gösterdi.

"DEM, 4 sorunun cevabını dört gözle bekliyor!' başlıklı yazısında Çiçek, CHP'yi 2015 yılından itibaren PKK’nın siyasi uzantılarıyla ittifak ve işbirliği yapmakla eleştirdi.

"Cambaza bak, cambaza” oyunu

Özgür Özel'in bu durumu bildiğinden dolayı konuyu saptırdığını ileri süren Çiçek, "Özgür Özel, “Cambaza bak, cambaza” oyunu ile onbinlerce insanımızı öldürmüş ve askerimizi, polisimizi şehit etmiş terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık edenlerle oluşturduğu ruh ve beden yakınlığını gizlemek için aklınca Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP ve Ülkü Ocaklarını kurumsal olarak suçlayarak kurnazlık peşinde…" yorumunda bulundu.

"PKK'nın siyasi uzantılarıyla yan yana olmaktan utanmıyor"

Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'ye sorular yönelten Özel'e tepki gösteren Çiçek, Özel'in onbinlerce insanı öldürmüş PKK’nın siyasi uzantılarıyla yan yana olmaktan utanmadığını yazarak şu ifadelere yer verdi:

"50 bine yakın insanı öldürmüş terör örgütüne hizmet edenlerle işbirliği ve ittifak yapan Özgür Özel’in bir insanın canı için duyarlılığı mümkün mü? Onun derdi sadece istismarla MHP’yi meşgul ederek kendi ihanetlerini örtbas etme çabasıdır. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, CHP-DEM arasında gerçekleşen ihanetlere sürekli siyasi far tuttuğu için, Özgür Özel bu yüzden huysuzlaşıyor, saldırganlaşıyor; mantığı ve temeli olmayan cümlelerle gündem oluşturmaya çalışıyor."

Yıldıray Çiçek'in yazısının tamamı