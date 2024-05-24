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Yeni fiyatlar cep yakıyor: Mezar yerine yüzde 500 zam

Yeni fiyatlar cep yakıyor: Mezar yerine yüzde 500 zam

Enflasyon-kur sarmalının ardı ardına getirdiği zamlar mezar yerlerini de cep yakar duruma getirdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlık'ta mezar yeri fiyatlarına yüzde 500 zam yaptı. Yeni tarifeyle iki kişilik mezar yeri fiyatı bin 520 TL'den 10 bin TL'ye, üç kişilik mezar yeri fiyatı 3 bin 150 TL'den 15 bin TL'ye, dört kişilik mezar yeri fiyatı ise 4 bin 950 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlık'ta mezar yeri fiyatlarına yüzde 500 zam yaparak vatandaşları şaşırttı. Zamlarla birlikte mezar yeri fiyatları cep yakar hale geldi.

Gazete Pusula'nın haberine göre, yeni tarifeyle iki kişilik mezar yeri fiyatı bin 520 TL'den 10 bin TL'ye, üç kişilik mezar yeri fiyatı 3 bin 150 TL'den 15 bin TL'ye, dört kişilik mezar yeri fiyatı ise 4 bin 950 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü koordinesinde hizmet veren Asri Mezarlık, geçmişte uygun fiyatlarla satışa sunulan mezar yerleriyle ilgili yaşanan sorunları çözmek amacıyla harekete geçtiklerini ileri sürdü. Uzun yıllar önce mezar yeri satın alan ancak daha sonra göç eden ve kendilerine ulaşılamayan aileler nedeniyle kullanılmayan mezar yerleri, etkin şekilde değerlendirilemedi. Belediye, boş defin yerlerine rağmen defin yeri sıkıntısı yaşamamak için bitişikteki askeri alanı satın alarak yeni mezar yerleri oluşturdu ve fiyatlara zam yaptı.

Erzurum'da tek kişilik mezar yeri ve duvar yapımı hala ücretsiz olurken diğer hizmetlerde önemli artışlar yaşandı. İki kişilik mezar yeri fiyatı bin 520 TL'den 10 bin TL'ye, üç kişilik mezar yeri fiyatı 3 bin 150 TL'den 15 bin TL'ye, dört kişilik mezar yeri fiyatı ise 4 bin 950 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi. Şami mezar yeri (mezar yerinin kazılarak içine beton dökülmesi işlemi) ücreti ise bin 150 TL'den 4 bin 600 TL'ye çıkarıldı.

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