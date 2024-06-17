Karabük'te feci kaza! Motosikletle otobüsün altında kaldı

Karabük'te Sefa Tulumoğlu'nun kullandığı motosiklet, bir otomobille çarpıştıktan sonra savrulup bir otobüsün altına girdi ve Tulumoğlu, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.Abone ol
Karabük'te otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sefa Tulumoğlu (25) idaresindeki 78 SR 449 plakalı motosiklet, Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında T.İ. idaresindeki 78 AAD 755 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tulumoğlu, H.S'nin kullandığı yolcu otobüsünün altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tulumoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.