Sosyal medyada gelen hesabı paylaştı, gören hayrete düştü

Son dönemlerde Türkiye'de en çok gündem olan konuların başında hayat pahalılığı geliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir adisyon ise bu konunun neden sürekli konuşulduğunun cevabı niteliğinde.

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Restoran, kafe gibi işletmelerdeki yüksek fiyatlar, vatandaşların ceplerini yakmaya devam ediyor. Dışarıda yemek yemek artık orta halli kişiler için bile lüks sayılıyor. Yemeğin dışında sıradan bir içecek içmek bile insanların cebini bir hayli yakıyor. Son dönemlerde bu konu Türkiye'de sık sık gündeme geliyor. Hatta sosyal medyada restoran ve kafelerdeki yüksek fiyatlar için çeşitli protesto etkinlikleri de düzenleniyor.

Gelen adisyon şoke etti

Sosyal medyada bu konu ile alakalı paylaşılan bir fotoğraf ise oldukça dikkat çekti. Bir vatandaş, bir mekanda 1 kıymalı börek, 2 ayran, 1 bardak çay ve küçük şişe suya ödediği fiyatın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 2 bin 499 TL gelen hesap ise görenleri hayrete düşürdü.