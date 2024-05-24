BIST 10.731
DOLAR 32,24
EURO 34,96
ALTIN 2.426,16
HABER /  GÜNCEL

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e 2 silahlı koruma verildi

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e 2 silahlı koruma verildi

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma sağlandı.

Abone ol

Uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma sağlandığı belirtildi.

Gazeteci İpek Özbey, X'ye te yer alan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Hayatından endişe eden Ayşe Ateş'e iki yakın silahlı koruma verildi” dedi.

Daha önce gazeteci Fatih Altaylı'nın programında konuşan Sinan Ateş'in eşi, ölüm tehditleri aldığını belirterek, “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler, haberiniz olsun” sözlerine yer vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un açıklamalarına cevap
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un açıklamalarına cevap
Fatih Erbakan'dan köpek sorunuyla ilgili açıklama: Hayvanların uyutulmasına karşıyız
Fatih Erbakan'dan köpek sorunuyla ilgili açıklama: Hayvanların uyutulmasına karşıyız
Zincir marketlere SKT denetimi
Zincir marketlere SKT denetimi
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş: "Tiyatroya son verdik diyebilirim"
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş: "Tiyatroya son verdik diyebilirim"
Merkez'den yeni adımlar: Mevduat faizleri yükselir mi?
Merkez'den yeni adımlar: Mevduat faizleri yükselir mi?
Kartlı ödemelerin tutarı nisanda 1,1 trilyon lira oldu
Kartlı ödemelerin tutarı nisanda 1,1 trilyon lira oldu
Yeni fiyatlar cep yakıyor: Mezar yerine yüzde 500 zam
Yeni fiyatlar cep yakıyor: Mezar yerine yüzde 500 zam
Nepalli dağcı, Everest zirvesi yakınında ölü bulundu
Nepalli dağcı, Everest zirvesi yakınında ölü bulundu
Akbank'tan İstanbul'da toplu taşımada 100 liraya varan chip-para kazanma imkanı
Akbank'tan İstanbul'da toplu taşımada 100 liraya varan chip-para kazanma imkanı
Memur-Sen'den Danıştay'a dava! Kamuda servislerin kaldırılması yargıya taşındı
Memur-Sen'den Danıştay'a dava! Kamuda servislerin kaldırılması yargıya taşındı
Tayvan liderinin yemin töreninin ardından Çin harekete geçti adayı kuşattılar
Tayvan liderinin yemin töreninin ardından Çin harekete geçti adayı kuşattılar
Huawei'nin yeni 'Nova 12 Serisi' Türkiye'de fiyatı belli oldu
Huawei'nin yeni 'Nova 12 Serisi' Türkiye'de fiyatı belli oldu