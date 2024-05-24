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Olaylı derbi sonrası flaş gelişme! İsmail Kartal'ın oğlu için karar

Olaylı derbi sonrası flaş gelişme! İsmail Kartal'ın oğlu için karar

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin ifadeye çağrılan Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ile Emre Kartal, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki işlemleri yaklaşık 4 saat süren şüpheliler, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, basın mensuplarının görüntü almaması için adliyenin özel güvenlik görevlileri eşliğinde yangın merdiveninden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Bu sırada adliyede yangın alarmı çalmaya başladı.

İstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, stat içindeki olaylara karışanların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırılmıştı.

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