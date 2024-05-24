'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

Tasarruf tedbirleri ve ekonomideki gelişmelerle ilgili gözlerin çevrildiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti MKYK'sında sunum yaptı. Üyelerin 'dolar yükselir mi?' sorusunu yönelttiği Bakan Şimşek'in toplantıda 'Bırakırsak düşer' dediği öğrenildi. Bakan Şimşek ayrıca dalgalanmaların olabileceğini ancak doların 40'a sıçramasını beklemediğini ifade etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ekonomi programını ve tasarruf tedbirlerini anlattı. Bakan Şimşek’in özellikle kur politikası konusunda dikkat çekici mesajlar verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sunum yaptı. Toplantıda Şimşek, tasarruf tedbirlerini anlatarak, MKYK üyelerinin sorularını yanıtladı.

Ekonomim.com'daki habere göre Bakan Şimşek konuşmasında, ekonomi programını hayata geçirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, “Enflasyonu tek haneye düşürmek en büyük hedefimiz. Şu anda tüm veriler olumlu gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızda programımıza tam destek veriyor. Bir seneye kadar enflasyon daha da aşağı iner, nihai hedefimiz tek haneli enflasyon, Cumhurbaşkanımız seçime rağmen programdan taviz vermedi. Yılsonu rakamları yüksek çıkabilir bu sizleri yanıltmasın. Programın etkilerini yaz döneminde, Haziran Temmuz gibi daha da çok hissedeceğiz” dediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Bakan Şimşek, MKYK toplantısında, tasarruf tedbirlerini de kapsamlı bir şekilde anlattı. Alınan tüm tedbirlerin uygulanacağını aktaran Bakan Şimşek, “Tedbirler uygulanacak. Bunun için her yeri sıkıyoruz” dediği belirtildi.

Dolar yükselir mi?

Partililerin, “Ekonomi politikasını bilin ve sokakta anlatın" önerisinde bulunduğu kaydedildi. MKYK üyelerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Şimşek, “dolar yükselir mi?“ sorularına, "Şu anda bırakırsak düşecek. Biz Merkez Bankası ile alım yapıyoruz o yüzden düşmüyor. Bu durum bir süre daha devam eder. Uzun vadede doları dalgalanmaya bırakacağız. Biraz daha artacağını öngörüyoruz ama 40 TL gibi sıçramalar olmayacak" değerlendirmesinde bulunduğu dile getirildi.

Bakan Şimşek, son 1,5 ayda Türkiye'ye 54 milyar dolar girdiğini açıklayarak, "Sıcak paraya sırtımızı dayayamayız. Doğrudan yatırım da almamız lazım" dediği ifade edildi.