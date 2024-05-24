Konut kredisinde 'kurbanlık' dönemi: Ortak kredi dönemi resmen başladı

Artan faiz rakamlarıyla birlikte vatandaş için ev almak oldukça zor bir ihtimal haline geldi. Bankalar ise bu sebep doğrultusunda yeni bir adım attı. Ortak Konut Kredisi, en az iki en fazla beş kişi tarafından kullanılabilen bir kredi türü olacak.

Abone ol

Türkiye'de konut kredisi faiz oranlarının hızla yükselmesi, ev sahibi olma hayali kuran birçok vatandaşı zorluyor. Artan faiz oranlarıyla birlikteyse vatandaşların ev alma imkanı oldukça azaldı.

Bu duruma çözüm getirmek amacıyla Ziraat Bankası, oldukça ilginç kredi modeli olan "Ortak Konut Kredisi"ni devreye soktu. Bu yeni kredi türü, birden fazla kişinin gelirlerini birleştirerek konut kredisi kullanmasını ve yüksek tutarlı kredileri daha kolay ödeyebilmesini sağlıyor.

Ortak Konut Kredisi, en az iki, en fazla beş kişi tarafından kullanılabilen bir kredi türü olarak dikkat çekiyor. Bu model, birden fazla kişinin gelir beyanlarını birleştirerek daha yüksek tutarlı kredilerin daha düşük aylık taksitlerle geri ödenmesini mümkün kılıyor. Örneğin, 200 bin TL kredi çeken bir bireyin 36 ay vade ile aylık ödemesi normalde 11 bin 000 TL iken, bu tutar Ortak Konut Kredisi ile beş kişi arasında bölündüğünde kişi başı aylık taksit 2 bin 200 TL’ye düşüyor. Bu, kredinin daha ulaşılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlayarak, daha geniş bir kullanıcı kitlesinin ev sahibi olmasına olanak tanıyor.

Ortak Konut Kredisi, sunduğu avantajlar ve özelliklerle dikkat çekiyor:

İpotek: Krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek konuluyor.

Ek Teminat: Banka, gerekli gördüğünde ek teminat talep edebiliyor.

Sigorta Seçenekleri: Kredi kullanan müşterilere hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası seçenekleri sunuluyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre; Ortak Konut Kredisi’ne başvurmak için en az iki, en fazla beş kişinin bir araya gelmesi gerekiyor. Kredi miktarı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı ekspertiz firmaları tarafından belirlenen konut değeri üzerinden hesaplanıyor ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen maksimum kredi tutarlarına göre işlem yapılıyor.

Bu kredi modeli, yüksek faiz oranları nedeniyle tek başına konut kredisi kullanmakta zorlanan bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Ortak Konut Kredisi, ödeme yükünü hafifleterek, daha fazla kişinin ev sahibi olmasını mümkün kılıyor. Ziraat Bankası'nın bu yenilikçi kredi modeli, ödeme yükünü hafifleterek daha geniş kitlelere ev sahibi olma imkânı tanıyor.