Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak kurumsal mekanizma yok

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyada gelir adaletinin bozulduğunu söyleyerek "Günümüzde servet eşitsizliği dünyada en yüksek seviyesine çıktı. Dünyadaki en zengin yüzde 1'lik kesim, toplam küresel servetin neredeyse yarısına sahip." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapitalist sistemin zayıfı daha zayıflattığını, fakiri daha da fakirleştirip, zalimi güçlendirdiğini belirterek dertlere derman olmayacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Albaraka İslami Finans Zirvesi"nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dünyanın 75 farklı ülkesinden yaklaşık 1500'den fazla katılımcıyı zirve münasebetiyle Türkiye'de misafir edeceğiz. 2 gün boyunca zirvede konuşulacak başlıklara baktığımızda kapsamlı bir hazırlığın yapıldığını görüyoruz. Belirlenen paneller yol gösterici tartışmalara zemin olacaktır. Böyle bir zirvenin ülkemizde düzenlenmesi ayrıca önemlidir. Doğu-Batı arasında tarih boyunca ticari ve beşeri köprü vazifesi üstlenen Türkiye, finansal piyasalar arasında da aynı rolü oynamaya başladı.

"Dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak bir kurumsal mekanizma yok"

Uluslararası sistemde denge kaybolmuş, belirsizlik artmıştır. İsrail'in Gazze'de işlediği toplu katliamlar küresel düzenin acziyetini gözler önüne sermiştir. Dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların adaletsiz karakteri bir kez daha ortaya çıkmıştır. Şu an dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak, zulmün önüne geçecek bir kurumsal mekanizma yoktur. Küresel sistemin tüm unsurlarıyla günümüzün gerçeklerine göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Adaletin olmadığı yerde barış ve huzur olmaz.

Mevcut sistem çözüm bulmuyor. Daha dengeli, daha adilane, daha kuşatıcı bir sistemin ihdası için hep beraber ele ele vermeliyiz. Küresel sistemin elitleri bu tabloyu görmezden geliyor.

"Dünyada gelir adaleti bozuldu, eşitsizlik en yüksek seviyede"

Günümüzde servet eşitsizliği dünyada en yüksek seviyesine çıktı. Dünyadaki en zengin yüzde 1'lik kesim, toplam küresel servetin neredeyse yarısına sahip. Gelir adaleti bozuldu, eşitsizlik en yüksek seviyede.

"Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını arzu ettik"

Zayıfı daha zayıflatan, fakiri daha da fakirleştiren, zalimi güçlendiren bu kapitalist sistemin dertlerimize derman olmayacağını kabul etmek zorundayız. Katılım finans arzu ettiğimiz seviyenin gerisinde. Yastık altı denilen sistem dışı tasarruf kültürüne sahibiz. Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını arzu ettik. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasında kurumlarımız toplumu ikna edici finansal ürünler geliştiremedi. Finansa yönelik bakış açısını değiştirmeliyiz.

"Katılım finans alanında ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz"

Katılım finans dini hassasiyetlere göre tasarrufların değerlendirilmesi olarak görülüyor. Katılım finans ülkemizin kalkınması ve finansal bağımsızlığı noktasında büyük imkanlar sunuyor. Bunları azami derece istifade etmemiz önemlidir. Son yıllarda İstanbul finans merkezinin açılışı ve yeni finans kuruluşlarının hizmete başlaması gibi kritik adımlar attık. Katılım finans alanında ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz."

"Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı"

Kısa vadede katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15'e taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm birikimi katılım finans kanunu ülkemize kazandırarak taçlandırmakta kararlıyız. Katılım finans alanında ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. İstanbul’u küresel finans ve katılım finans merkezi yapacağız. Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı.

Kazandırarak, kazanmayı amaçlayan hiçbir müteşebbis sonradan nedamet duymadı. Bundan sonra da kazan kazan temelinde iş birliğimizi ilerleteceğiz.