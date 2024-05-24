Migros, 2024 yılının ilk çeyreğinde 73 mağaza açtı

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, "Maliyet baskılarına rağmen, uygulamakta olduğumuz çeşitli tasarruf tedbirleri sayesinde 2024 yılı hedeflerimize ulaşma yolunda ilerliyoruz" diye konuştu.

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Migros, 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 1,2 marj ile 653 milyon lira konsolide FAVÖK ve yüzde 2,4 marjla 1,3 milyar lira net kar elde etti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, 'TMS 29' enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları ışığında 2024 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin konsolide satışları reel olarak yıllık yüzde 12 artarak 52,4 milyar lira'ya ulaştı.

Şirketin online satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı (tütün ve alkol ürünleri hariç) 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 19,5'e yükseldi. Migros, 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 1,2 marj ile 653 milyon lira konsolide FAVÖK ve yüzde 2,4 marjla 1,3 milyar lira net kar elde etti.

Şirketin toplam özkaynakları, Mart 2024 sonu itibarıyla yıllık yüzde 26 reel artışla 42,8 milyar liraya ulaştı. Migros, 16 Nisan'da yapılan genel kurul toplantısında onaylandığı üzere, 1,25 milyar lira tutarında kar payı dağıtımına 27 Mayıs'ta başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, şirketlerlerinin yılın ilk çeyreğindeki performansının zorlu ekonomik koşullara karşı dayanıklılıklarını ortaya koyduğunu belirterek, 'Başta asgari ücret artışı kaynaklı yükselen personel maliyetleri olmak üzere operasyonel giderler üzerindeki enflasyonist baskılara rağmen, 2024 yılının ilk çeyreğinde nakit yaratmaya devam ettik. Müşterilerimizin bütçelerine destek olmakta kararlıyız.' ifadelerini kullandı.

Artan operasyonel giderlerini, rekabetçi fiyatlandırma, aktif pazarlama faaliyetleri, fiziki ve online satış kanallarındaki güçlü satış performansları ile kısmen dengelediklerine aktaran Tort, 'Maliyet baskılarına rağmen, uygulamakta olduğumuz çeşitli tasarruf tedbirleri sayesinde 2024 yılı hedeflerimize ulaşma yolunda ilerliyoruz.' açıklamasında bulundu.

Migros, 2024 yılının ilk çeyreğinde 73 mağaza açtı

Şirketin hem fiziki mağazalarda hem de online satış kanallarındaki genişleme 2024 yılının ilk üç ayında da devam etti. Migros, 2024 yılının ilk çeyreğinde 73 mağaza açtı. Toplam mağaza sayısı 31 Mart itibarıyla 3 bin 387'ye ulaştı.

Nisan ayında açılan 48 mağaza ile yeni mağaza açılış ivmesini sürdüren Migros, ayrıca sürdürülebilir enerji projeleri, teknolojik altyapı ve özellikle lojistik yatırımlarına da devam ederek, ilk çeyrekte üç yeni dağıtım merkezi açtı ve yaklaşık 1,8 milyar lira yatırım yaptı.

Migros'un yeni iştirakleri ve girişimleri de büyümeye devam etti. Şirket'in online hizmet ağı bir önceki yılın aynı dönemine göre 968 mağazadan 1137 mağazaya yükseldi.

Migros Hemen'in online hizmet ağı genişlemeye devam ederek 550 mağazaya ulaştı. Tüm illerde bulunan online yemek dağıtım platformu Migros Yemek ise genişlemesini sürdürdü. Migros'un hızlı teslimat çözümü Paket Taxi, online operasyonlarının dağıtım kapasitesini desteklemek için mevcut filosunu elektrikli araçlarla genişletti.

Migros'un fintek iştiraki Moneypay, müşteri tabanını hızla büyütmeye devam etti. Yılın ilk çeyreğinde Moneypay müşteri sayısı 1,7 milyondan 2,3 milyona yükseldi. Moneypay hem bireysel hem de kurumsal müşteri segmentleri için finansal çözümler sunuyor.

Macrocenter formatı, 103 mağaza ile coğrafi kapsama alanını 10 ile genişletti

Migros ve Migros Jet'in yanı sıra Macrocenter formatı, 103 mağaza ile coğrafi kapsama alanını 10 ile genişletti.Macrokiosk formatı da yaygınlaşmaya devam ediyor.

Migros'un kişisel bakım mağazası Mion, 25 ilde 77 mağaza ile hizmet veriyor. Şirketin yeni yatırımı Gurmepack, paketli hazır yemek satış kanallarını güçlendirdi.

Migros, 2024 yılı için, TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi hariç yıllık + yüzde 70 mertebesinde, TMS 29 etkisi dahil bakıldığında ise yüksek tek haneli reel büyüme öngörüyor. TMS 29 etkisi hariç konsolide FAVÖK marjı 2024 yılı için yüzde 7,5-8,0 olarak beklenmektedir.

Ayrıca, Migros'un 2024 yılında 250 yeni mağaza açması ve TMS 29 etkisi hariç yaklaşık 8,5 milyar lira yatırım yapması planlanıyor. Şirketin büyümesine katkı sağlamak için 2024 yılında 10 bin yeni çalışan daha istihdam etmesi hedefleniyor.

Migros, İyi Gelecek Planı doğrultusunda, 2050 yılına kadar doğrudan karbon salımını sıfırlamayı, 2030 yılına kadar ise gıda atıklarını yarı yarıya azaltmayı hedefliyor. Şirketin orta/uzun vadeli sürdürülebilirlik ve verimlilik hedefleri doğrultusunda Migros, Anadolu'da kendi güneş enerjisi santrallerini kuruyor. Bu sayede 2026 yılında şirketin toplam enerji tüketiminin üçte birini Migros'un güneş enerjisi santrallerinden sağlanması bekleniyor.

Migros, 2023 yılında sürdürülebilir enerji projelerine (güneş enerjisi, soğutma sistemleri gibi) ve çevre yönetimine yaklaşık 1,2 milyar lira yatırım yaptı. Şirket, 2024 yılında sürdürülebilir enerji ve çevre projeleri için yaklaşık 2,4 milyar lira (TMS 29 etkisi dahil) yatırım yapmayı hedefliyor.