Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu için şikayet başvurusu

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrası ortaya çıkan görüntüleri sebebiyle TFF'ye şikayet başvurusu yapıldığını açıkladı.

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Derbinin yankıları sürüyor. Maç sonrası yaşanan olaylar hala gündemdeki yerini korurken Fenerbahçe cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrası görüntülerinin sosyal medyaya yansıması sonrası harekete geçti.

FENERBAHÇE, KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ŞİKAYET ETTİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir. Kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunarız." ifadeleri kullanıldı.