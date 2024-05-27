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Ümit Özat'tan küfürlü şarkıya eşlik eden Okan Buruk'a tepki: Yerden bitme ahlaksız terbiyesiz herif

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Özat, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'ye karşı söylenen küfürlü şarkıya eşlik etmesine sert tepki gösterdi.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'yi hedef alan küfürlü şarkıya eşlik eden Okan Buruk eleştirilerin odağında.

Buruk'un "Şinanay da yavrum şina şina nay a... s... Galatasaray." tezahüratını tekrarlaması tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Özat, sosyal medya hesabından Buruk'a sert tepki gösterdi.

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