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MEDYA

Taha Hüseyin Karagöz'ün karşılaştırması olay oldu: Keşke siz de her konuda Almanya'yı örnek alsaydınız

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Ebrar Karakurt'un THY'de tarifeli ve ekonomi sınıfında uçmalarını şikayet eden paylaşımını Alman kadın voleybol milli takımının mütevazi uçak yolculuğu ile karşılaştırınca sosyal medyada yorum yağdı.

FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçları nedeniyle seyahat eden A Milli Kadın Voleybol takımında yine uçak krizi yaşandı.

13 saatlik ABD uçuşuna Türk Hava Yolları (THY) ile tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçacak olan oyuncular, duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. 

Başarılı voleybolculardan Ebrar Karakurt 13 saat sürecek yolculuğu ekonomi bölümünde geçireceklerini duyurdu ve isyan etti. THY'nı da sosyal medya hesabında etiketleyen başarılı voleybolcu "13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines" yazdı.

Solda: Türk Kadın Voleybol Takımı Sağda: Alman Kadın Voleybol Takımı

Kadın voleybolcuların tepkisi sosyal medyada gündem olurken, tartışmalara katılan gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Ebrar Karakurt'un paylaşımı ile tarifeli uçakta yolculuk yapan Alman kadın voleybolcuların videosunu yan yana getirerek "Solda: Türk Kadın Voleybol Takımı Sağda: Alman Kadın Voleybol Takımı" diye yazdı. 

"Keşke siz de her konuda Almanya'yı örnek alsaydınız"

Karagöz'ün paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Almanya ile karşılaştırmaya kimi yorumcular, Almanya'nın bisikletle giden bakanlarını örnek gösterdiğini buna karşın Türkiye'deki siyasetçilerin ve bakanların konfordan taviz vermediğini yazdılar. Yine yorumcular dünya sıralamasında 5. sırada olan İtalya'nın özel uçakla seyahat ettiğini belirttiler.

"Alman siyasetçiler tarifeli uçaklarla uçuyor"

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