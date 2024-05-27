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Mersin'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Mersin'de TAG Otoyolu'nda Star Diyarbakır firmasına ait bir yolcu otobüsünün karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

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