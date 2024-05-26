Bursa'da kahreden görüntü! Minik Furkan otomobilin altında kaldı

Bursa'da oyun oynadığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında sokakta dün akşam saatlerinde oyun oynayan 3 yaşındaki Furkan Ö'ye, İbrahim Ç. idaresindeki 16 ARJ 166 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Furkan Ö, otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Furkan Ö, ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Ö'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde koşarak yola çıkan Furkan Ö'ye otomobilin çarptığı, sürücünün araçtan inerek otomobilin altında kalan çocuğu çıkarmak için müdahale ettiği anlar yer aldı.