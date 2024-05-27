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Icardi'den Fenerbahçeli Dzeko'ya gönderme!

Trendyol Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen organizasyon ile kupasını aldı. Futbolcuların teker teker sahneye çıktığı dakikalarda sarı kırmızılı ekibin golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'li Dzeko'nun gol sevincinde çalan ‘Beni Sev’ şarkısı ile sahneye çıktı. Sonrasında ise şarkı yarıda kesilip ‘Aşkın Olayım’ şarkısı çalmaya başladı.

Süper Lig’de sezonu 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasına kavuşarak büyük bir coşku yaşadı.

Dzeko ve Fenerbahçe'ye göndermeler yaptı

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı ile alana giriş yaptı.

Icardi, meşaleler eşliğinde çocuklarıyla sahneye gelirken, gol krallığında yarıştığı Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun da gol attığında çalan 'Beni Sev' şarkısına gönderme yapıldı.

Icardi ayrıca 'Fener ağlama' tezahüratı yaptı. Öte yandan Icardi, kupa törenine 'Derin Galatasaray' pelerini ile çıktı.

Fenerbahçe'ye bir gönderme daha

Madalyasını alan Icardi ardından taraftara üçlü çektirirken çifte kupanın havaya kaldırılmasının ardından mikrofonu elini alıp 'Fener Ağlama' tezahüratı yaptı.

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