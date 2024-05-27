Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vuran drone gösterisi

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı, RAMS Park'ta şampiyonluğunu kutladı. Kutlamalarda yapılan drone gösterisi ise büyük beğeni topladı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı, büyük coşkuyla RAMS Park'ta şampiyonluk kutlamalarını gerçekleştirdi. Bu zafer, Galatasaray'ın 102 puanla elde ettiği ve kulüp tarihindeki 24. şampiyonluk olarak kayıtlara geçti.

Kutlama etkinlikleri sırasında düzenlenen görkemli drone gösterisi, taraftarlar ve davetliler tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi ve yoğun alkış aldı. Bu gösteri, şampiyonluk sevincini daha da pekiştirerek geceye renk kattı.