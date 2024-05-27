Galatasaray Süper Kupa ve Süper Lig Kupası'nı kaldırdı
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Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen organizasyon ile kupasına kavuştu. Sarı kırmızılar ayrıca Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi ile kazandığı Süper Kupa’yı da aynı organizasyonda kaldırdı.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray, RAMS Park'ta taraftarları önünde büyük bir kutlamayla şampiyonluk kupalarına kavuştu.
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Hem lig de hem de Süper Kupa'yı havaya kaldıran Galatasaraylı futbolcular sahneye teker teker seçtikleri şarkılarla geldi.
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Futbolcuların platforma gelmesinden önce Zara, Emircan İğrek, Uzi ve Edis sahne ortasında verdikleri konserle taraftarları gece sonuna hazırladı.
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İlk olarak Galatasaray'ın kadın futbol takımı Süper Lig şampiyonluğunu kutladı ve kupasını kazandı.
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