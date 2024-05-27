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Galatasaray Süper Kupa ve Süper Lig Kupası'nı kaldırdı

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Galatasaray Süper Kupa ve Süper Lig Kupası'nı kaldırdı

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen organizasyon ile kupasına kavuştu. Sarı kırmızılar ayrıca Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi ile kazandığı Süper Kupa’yı da aynı organizasyonda kaldırdı.

Galatasaray Süper Kupa ve Süper Lig Kupası'nı kaldırdı

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray, RAMS Park'ta taraftarları önünde büyük bir kutlamayla şampiyonluk kupalarına kavuştu. 

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Galatasaray Süper Kupa ve Süper Lig Kupası'nı kaldırdı

Hem lig de hem de Süper Kupa'yı havaya kaldıran Galatasaraylı futbolcular sahneye teker teker seçtikleri şarkılarla geldi.

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Galatasaray Süper Kupa ve Süper Lig Kupası'nı kaldırdı

Futbolcuların platforma gelmesinden önce Zara, Emircan İğrek, Uzi ve Edis sahne ortasında verdikleri konserle taraftarları gece sonuna hazırladı. 

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Galatasaray Süper Kupa ve Süper Lig Kupası'nı kaldırdı

İlk olarak Galatasaray'ın kadın futbol takımı Süper Lig şampiyonluğunu kutladı ve kupasını kazandı.

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