Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba Meral Akşener sözleri

Eski CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in 6'lı Masa’dan kalkmasına da değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında gazeteciler Elif Doğan Şentürk, Zafer Arapkirli, Ali Kemal Erdem ve Atakan Sönmez'in sorularını yanıtladı.

2023 seçimlerinde Millet İttifakı’nın oluşturduğu Altılı Masa’da yer alan partilerden İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'in ‘kumar masası’ diyerek masadan kalkmasını ve tekrar geri dönmesinin sebebini bilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ‘bir gün Meral Akşener ile uygun ortam olursa ilk sorum bu olacak’ şeklinde konuştu.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözleri:

"Sayın Akşener'in hangi gerekçe ile masadan kalktığını ve döndüğünü bilmiyorum. Bir gün uygun ortam olur ilk sorum bu olacak. O kadar zor koşullarda mücadele verdik ki. Yorum yapıyorsan o günün atmosferine bakacaksın. Bir akıl tutulması var. Benim bildiğim gazetecilik böyle değil. Araştırır, bakar. Hiçbir ayrıntıya girilmeden, doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu'na nasıl saldırırız, nasıl eleştiririz.O günkü anketlerde ben önde çıkıyorum, bugünkü anketlerde başkası önde çıkıyor. E o gün neden söylemediniz?"