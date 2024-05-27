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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayın programında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde zorla Cumhurbaşkanı adayı yapıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Beraber yola çıktığınız 'İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da 'Mutlaka olmanız lazım' denildi" dedi.

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