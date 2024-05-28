150 km hızla giden Fatih Erbakan'ın makam aracı büyük tehlike atlattı o anlar kamerada

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın makam aracı saatte 150 kilometre hızla otoyolda yol alırken önüne birden köpek çıktı. Feci bir kazadan son anda dönüldü.

Son günlerin tartışılan konusu sokak köpeklerini bir kez daha gündeme taşıyacak bir olay yaşandı. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın makam aracı otoyolda giderken önlerine aniden bir köpek çıktı.

O sırada 150km hızla giden araç küçük bir manevrayla kurtuldu. Görüntüleri yayınlanan anlarda sağ şeritte başka bir aracın olmaması da olası bir kazanın önüne geçiyor.

Sokak köpeği tartışmaları

31 Mart yerel seçimleri öncesi “Ahlak yoksa başıboş köpekler vardır. Sokaklarımızı güvenli tutacağız, çocuklarımızı yaşatacağız” sözleriyle propaganda yapan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, başıboş hayvanların “uyutularak” öldürülmesine tepki göstermişti. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan tepkisini, “Cenab-ı Allah’ın verdiği bir canı, ancak Cenab-ı Allah alabilir” sözleriyle dile getirmişti.