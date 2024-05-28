Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' sözleri: Aramızda hizmet rekabeti var

Ekrem İmamoğlu, tv100'de katıldığı programda, Mansur Yavaş ile aralarında bir rekabet olup olmadığı sorusuna, rekabetin hizmet üzerine olduğunu ve aralarında çekişme değil dostluk bulunduğunu belirtti. İmamoğlu, belediye başkanları olarak ortak çalıştıklarını ve kimsenin aralarında bir çekişme beklememesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tv100'de Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Candaş Tolga Işık, İmamoğlu'na, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la aranızda bir rekabet var mı?" sorusunu sordu.

"Bizimki hizmet rekabeti"

İmamoğlu ise verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Olmaz olur mu ilk günden beri var ama bizimki hizmet rekabeti. Millet nereden çıkarıyor o rekabeti? Bizim aramızdaki rekabet sayın Yavaş'la olsa olsa hizmet rekabeti olur. Daha iyi hizmet nasıl ederiz? Bu da şöyle bir rekabet; Benim cebimde bir formül var onu göstermiyorum. Bu soruyu ben biliyorum ona göstermeyeyim değil yani.

"Kimse böyle bir şey beklemesin"

Ortak çalışıyoruz. Biz inşallah bu dönemde de müzakere masalarımızı daha da güçlendireceğiz. Belki 40 kez toplantı yaptık 11 Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla. Bizim aramızda münakaşa, çekişme olmaz. Bizim aramızda muhabbet olur, dostluk olur. Kimse böyle bir şey beklemesin."