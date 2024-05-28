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Alex De Souza yeniden Türkiye'de! Coşkulu karşılama

Bitexen Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Brezilyalı Alex de Souza, Antalya'ya gelerek kulüp yetkilileri ve coşkulu taraftarlar tarafından karşılandı. Türkçe "En büyük Antalyaspor" diyerek mutluluğunu ifade eden Alex, takıma iyi şeyler yapmaya çalışacağını belirtti.

Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi.

Alex'i Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda kulübün Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Havalimanına gelen Antalyasporlu taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlara üçlü çektiren Alex, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kere daha Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Açıklamasına Türkçe "En büyük Antalyaspor" diye devam eden Alex, "Bundan sonra çalışmalarımıza bakacağız. Takıma iyi şeyler yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Alex, taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde havalimanından ayrıldı.

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