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Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon anı polis kamerasıyla kayıt alına alındı.

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir dönem DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 şüpheliyi yakalandı.

Şüpheliler, ekiplerce gözaltına alındı.

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