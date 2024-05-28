Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'da Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon anı polis kamerasıyla kayıt alına alındı.
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir dönem DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 şüpheliyi yakalandı.
Şüpheliler, ekiplerce gözaltına alındı.