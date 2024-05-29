İmamoğlu orada Meral Akşener'i kazıklamış! Enver Aysever paylaştı

Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylık kararına itiraz edip altılı masadan kalktığı toplantının arka planı ortaya çıktı. Meral Akşener'in seçim sonrası Ekrem İmamoğlu'na neden cephe aldığına dair konuşulan iddiayı gazeteci Enver Aysever, paylaştı.

Meral Akşener'in altılı masadan kalktığı adaylık krizinin perde arkasına dair çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Enver Aysever, ünlü bir siyasetçiden aldığı kulisi paylaştı.

Masadan Meral Hanım'ı kaldıran İmamoğlu'ymuş

Masadan Meral Hanım'ı kaldıran İmamoğlu olduğunu söyleyen Aysever, İmamoğlu'nun "Sen masadan kalk ablacım ben arkandayım" dediğini açıkladı.

Akşener'in ilerleyen saatlerde İmamoğlu'nun adaylığını açıklamasını beklediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Aysever, "Mesele buymuş. Ekrem orada Meral Hanım'ı kazıklamış. Bugün herkesi bu şekilde siyasetin dışına atmış durumda. Meral hanımın hop oturup hop kalkmasının nedeni de bu" dedi.