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Sürücüsü el frenini çekmeyi unuttu, araç 5 metre yüksekten bahçeye düştü

Ordu'da Kumru ilçesinde, sürücüsü Mustafa Öğmek'in el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç park halindeyken geri giderek 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine düştü. Güvenlik kamerası, olayı anbean kaydetti.

Ordu'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç park halindeyken geri geri giderek 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesine bağlı Avdullu Mahallesi'nde sürücü Mustafa Öğmek, katıldığı bir program sonrası aracını park etti.
Ancak el freni çekilmeyen araç bir süre sonra kendiliğinden geri geri hareket etmeye başladı.

Araç, bir süre hareket ettikten sonra 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

Aracın düşme anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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