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Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR ve kamyonet çarpıştı: 2 ölü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

C.H.Y. (29) idaresindeki 42 DFB plakalı tır, Suvermez Kavşağı'nda sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 EDD 03 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanarak Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonetteki yabancı uyruklu A.M. (52) ile Y.B. (31) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu M.E.S. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) tedavi altına alındı.

Tır şoförü C.H.Y. ifadesinin ardından gözaltına alındı.

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