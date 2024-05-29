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Hollanda'da 2500 euro maaşla yaşanır mı? İki gurbetçiden farklı hesap

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla birlikte Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında yaşam şartları karşılaştırılıyor. "Hollanda'da 2500 euro maaşla yaşanır mı?" sorusuna iki gurbetçinin yorumu sosyal medyada dikkat çekti.

Hollanda'da 2500 euro maaşla yaşanır mı sorusuna iki gurbetçi farklı cevaplarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Bir gurbetçi kalem kalem aylık masrafları çıkarıp geçinilemeyeceğini söylerken diğer gurbetçi, ayda 300 euro kaldığını belirtiyor. 

Telefondaki gurbetçi, herkesin 5 günde iphone, 3 ayda araba hesabı yaptığını ancak gerçeklerin böyle olmadığını savunurken, diğer gurbetçi ise aldığını söylüyor.

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