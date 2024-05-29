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Madde bağımlısı şahıs, satırla 2 kadını yaraladı! Denizli'deki korkunç anlar böyle görüntülendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen kişinin satırla saldırdığı 2 kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Değirmenönü Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen E.P. (24), para istemek için dayısı C.K'nin evine gitti. Kapının açılmaması üzerine öfkelenen E.P, sokağa çıkarak elindeki satırla önce park halindeki bir araca zarar verdi, ardından sokakta yürüyen kadınlara saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kadını Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının evden elinde satırla sokağa çıkması, park halindeki araca zarar vermesi ve ardından sokaktaki kadınlara saldırması yer alıyor. Kayıtlarda, aynı evden çıkan bir kadının saldırgana engel olmaya çalışması, E.P'nin olaydan sonra koşarak uzaklaşması da bulunuyor.

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