Kızı tarafından dövüldüğünü söyleyen Deniz Akkaya: Teyzem, iki defa kızımı boğmaya kalktı

Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün kendisine saldırdığını ve balkona kilitlediğini iddia etmesi büyük yankı uyandırdı. Akkaya'nın ailesiyle ilgili yeni açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Deniz Akkaya, dün Twitter (X) hesabından yaptığı uzun bir açıklamayla gündeme geldi. Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün kendisinden sakladığı telefonuna el koyduğunu söyledi. Kızının fiziksel olarak kendisine saldırdığını açıkladı.

Yaşanan olayların ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kız çocuğunu koruma altına aldı. Ünlü manken kızının devlet korumasına alınmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak "Evet, kendi rızamla ben gönderdim Çocuk Esirgeme'ye. Burnu sürtsün diye!" dedi.

Kızı koruma altına alınan Akkaya, konuyla ilgili açıklamalarını sürdürdü. Babası Muzaffer Akkaya'nın kızının velayetini almak istediğini ancak buna izin vermeyeceğini dile getiren eski manken, aile büyüklerinin kızına şiddet uyguladığını ifade etti.

"Babam narsistik kişilik bozukluğunun son boyutunda biri"

Sosyal medya hesabından video paylaşan Akkaya, şunları söyledi:

"Aslında ben bu hikayeyi daha sonra anlatacaktım. Anlattıklarımla babamın ölümüne sebep olmak istemiyorum demiştim. Ki babam ölümsüzlüğün sırrını bulmuş gibi yaşayan bir adamdır. Benim annemle babam hiç ayrılmadı. Ama bir aşk hikayesi değildi. Annemin erken ölüşünde de bu hikaye başrol oynuyor. Babam eski bir bürokrat. Müthiş egolu, narsist kişilik bozukluğunun son boyutunda biri. Bu tip insanlar kimseyi beğenmez, herkesi aşağılar. Babam günde 20 saat televizyon seyredip dışarı çıkmıyor, kimseyi beğenmiyor. Ve hayatta en beğenmediği kişi hep bendim. Bana bir gün böyle ateş edeceğini hiç düşünmedim. Çocuğumun onun yanına gitmemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Sen torununa zarar vermek için böyle bir hamle yaptıysan, ben kendimi korumak zorundayım.

"Genelde bize dayak atarak büyüttü"

İşin bir de teyzem boyutu var. Annem öldüğünden beri, teyzem babamla birlikte yaşıyor. Teyzem daha önce de bizimle yaşıyordu, genelde bize dayak atarak büyüttü. Teyzemin nörolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Hastalık hastasıdır, her gün hastaneye gider. Geceleri çığlıklar atarak uyanırdı. Teyzem, iki defa kızımı boğmaya kalktı. Kızım dedesine gitmek istiyor çünkü evde onu kötü cezalar bekliyor. Teyzem kızıma şiddet uyguladığı ve bunu aile büyüklerimize düzgün bir şekilde anlatamadığım için yaklaşık iki ay önce ihtarname çektim, uzaklaştırma aldım. Artık çok yaşlandılar.

"Kızıma tuhaf tuhaf sorular da sordular"

Ama kızımın oraya gitmek istememesinin başlarda sebebi bizim taşınmamız. Öncelikle teyzemin fiziksel şiddet uygulaması. Boğazına saldırmalar olunca kamera görüntüleri de var elimizde. Kızıma tuhaf tuhaf sorular da sordular. Ben hayatımda kızıma 'erkek arkadaşın var mı, erkeklerle gizli gizli mi buluşuyorsun' şeyler diye sormam. Kızıma sürekli cinsel içerikli sorular sordular. Bu haberler basına yansımadan size bilgi vermek istedim."