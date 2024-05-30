Meksika'da belediye başkan adayı suikasta kurban gitti! O anlar kamerada

Meksika'daki seçim kampanyasının son günü cinayet haberiyle gölgelendi. Başkan adayı Alfredo Cabrera kampanya mitinginde vurularak öldürüldü, suikastçı etkisiz hale getirildi.

Meksika'da bu hafta yapılacak seçimlerde Cojuca de Benitez belediyesine talip olan Alfredo Cabrera korkunç bir şekilde öldürüldü. Miting yapan ve seçmeniyle bir araya gelerek tek tek seçmenle tokalaşan Cabrera alandan uzaklaşmak üzereyken bir anda arkasından saldıran bir saldırgan tarafından katledildi.

Yakın mesafeden kafasına arka arkaya ateş açılan Cabrera olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan ise öldürüldü.

Olayla ilgili bir açıklama yapan Gerrero eyaleti valisi Evelyn Salgado Pineda, organize suçun ülkeyi bir salgın hastalık gibi ele geçirdiğini söyledi. Cabrera, 2 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimlerde yaşamını yitiren 24'üncü aday oldu.