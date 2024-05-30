Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'tan sonra Abdullah Öcalan'ı da ziyaret edecek mi?

Geçtiğimiz günlerde Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, "Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı ve ben eminim terör olayları da biterdi. O nedenle Sayın Demirtaş'ın içeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş için 'eline silah aldı mı?' derken, Demirtaş'ın sorumlu olduğu ve bizlerin bizzat yaşadığımız o olayları bir hatırlayalım.

Demirtaş ve o ekibinde yer alan Figen Yüksekdağ Meral Danış Beştaş, Sezgin Tanrıkulu gibi isimler neler demişti ne çabuk unuttuk! Kısacası Selahattin Demirtaş'ı masum olduğunu savunan ve onu ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Öcalan'ı da ziyarete gidecek mi? Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.