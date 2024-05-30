BIST 10.479
DOLAR 32,29
EURO 34,94
ALTIN 2.419,31
MEDYA

Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'tan sonra Abdullah Öcalan'ı da ziyaret edecek mi?

Geçtiğimiz günlerde Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, "Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı ve ben eminim terör olayları da biterdi. O nedenle Sayın Demirtaş'ın içeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş için 'eline silah aldı mı?' derken, Demirtaş'ın sorumlu olduğu ve bizlerin bizzat yaşadığımız o olayları bir hatırlayalım.

Demirtaş ve o ekibinde yer alan Figen Yüksekdağ Meral Danış Beştaş, Sezgin Tanrıkulu gibi isimler neler demişti ne çabuk unuttuk! Kısacası Selahattin Demirtaş'ı masum olduğunu savunan ve onu ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Öcalan'ı da ziyarete gidecek mi? Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erzurum'da korkunç cinayet! 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü
Erzurum'da korkunç cinayet! 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD'dan açıklama var
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD'dan açıklama var
17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı
17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı
Togg CEO’su Karakaş, Togg’la ilgili ortaklık ve zarar iddialarını yanıtladı
Togg CEO’su Karakaş, Togg’la ilgili ortaklık ve zarar iddialarını yanıtladı
İsrailli üst düzey yetkiliden korkunç Gazze açıklaması
İsrailli üst düzey yetkiliden korkunç Gazze açıklaması
Meta, yapay zeka ile etki kampanyaları yürüten İsrail bağlantılı sahte hesapları kapattı
Meta, yapay zeka ile etki kampanyaları yürüten İsrail bağlantılı sahte hesapları kapattı
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye ikinci haftanın ilk maçını kazandı
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye ikinci haftanın ilk maçını kazandı
Olympiakos, Avrupa'da kupa kazanan ilk Yunan futbol takımı oldu
Olympiakos, Avrupa'da kupa kazanan ilk Yunan futbol takımı oldu
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü 10 yaralı
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü 10 yaralı
Lassa ateşi can almaya devam ediyor
Lassa ateşi can almaya devam ediyor
Milli Takım'da sakatlık şoku! EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Milli Takım'da sakatlık şoku! EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın