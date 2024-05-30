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Fenerbahçe ile Galatasaraylı taraftarlar arasında Kalamış’ta kavga

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kongre üyelerine yaptığı konuşma sırasında, Galatasaraylı taraftarların aynı anda Kalamış'ta şampiyonluk kutlaması gerginliğe neden oldu. Sözlü atışmalar ve küfürleşmeler kısa sürede gerilimi artırdı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kongre üyelerine yaptığı konuşma ile, Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarının aynı anda Kalamış’ta yapılması gerginliğe neden oldu.

Çok yakın aralıklarla iki takımın taraftarları arasında önce sözlü atışmalar başladı. Sonra küfürleşmeler yükseldi. Son olarak iki taraf birbirine yakılan meşaleleri atmaya başladı.

Önce Fenerbahçeli kongre üyeleri Galatasaraylıların şampiyonluk kutladığı tesislere gitti. Atılan meşaleler yüzünden Galatasaray’ın Kalamış tesislerinde yangın çıktı.

Öte yandan Fenerbahçe kongre üyeleri, Galatasaray Kalamış Tesisleri'ndeki logoyu söktü ve Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne getirdi.

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