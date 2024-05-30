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POLİTİKA

Barış Yarkadaş CHP bombasını patlattı Muharrem İnce 'Dünün gerçekleri bugün ortaya çıktı' dedi

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 2018 seçimlerinde CHP yönetiminde Muharrem İnce'nin kazanmasını istemeyenlerinlerin olduğunu ve bu durumun canlı şahidi olduğunu söylemesi gündeme oturdu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Dünün gerçekleri bugün ortaya çıktı. Teşekkürler Barış Yarkadaş" dedi.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamaları yankı uyandırdı.

O dönem CHP'de milletvekili olan gazeteci Yarkadaş, İnce'nin adaylığında CHP'de yaşananları anlattı.

Muharrem İnce'nin CHP adayı olduğu 2018 seçimlerinde İnce'nin kazanmasını genel merkezdeki bazı arkadaşların istemediğini belirten Yarkadaş, "Birebir şahidim. Kars ve Samsun mitinginin sorumlusuydum. Ne yaşadığımı ben biliyorum. İstemediler" dedi.

Yarkadaş'ın sözlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Dünün gerçekleri bugün ortaya çıktı. (Teşekkürler @barisyarkadas) Bugünün gerçekleri için yarını beklemeyin …" ifadelerine yer verdi.

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