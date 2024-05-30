Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın WhatsApp ihbar hattı devrede
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önlenmesi ve vatandaşların plajlara kolay erişimini sağlamak amacıyla ‘Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı’nı hizmete koydu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre dostu hizmetlerine aralıksız devam ediyor.
Çevre Deniz WhatsApp İhbar Hattı
Sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önlenmesi ve vatandaşların plajlara rahatça ulaşabilmesi için ‘Çevre Deniz WhatsApp İhbar Hattı’nı devreye soktu
Bu ihbar hattı, vatandaşların plajlara kolay erişimini sağlarken, çevre kirliliğini önlemeye yönelik adımlar atılmasını da hedefliyor.
7 gün 24 saat hizmet veren hat, çevre koruma çabalarına önemli bir katkı sunuyor.