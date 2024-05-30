MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan CHP'ye ağır sözler: Darbeci, müdahaleci zihniyet

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'nin bir cinayeti (Sinan Ateş) partilerine mal etmeye çalışarak PKK ile ilişkilerini gizlemeye çalıştığını iddia etti. Yalçın, CHP'yi yalan ve iftirayla suçlayarak, hukuk yoluna başvurmalarını önerdi ve CHP'nin seçim sonuçlarıyla şımarıp darbeci zihniyete kaydığını savundu. Ayrıca, CHP'nin normalleşme için önce PKK ve FETÖ ile hesaplaşması gerektiğini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP'nin, partimizle alakası bulunmayan bir menfur cinayeti günlerdir diline dolaması, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tuttuğunu gözlerden uzaklaştırma çabasının bir parçasıdır." ifadesini kullandı. Yalçın, "Buradan CHP yönetimine açık açık sesleniyoruz. Eğer sözünüzün eriyseniz, eğer ciddiyseniz, iftira ve haksız isnat yerine, hukuk yolunu işletiniz. Adliye önlerinde kuyruk olup adalete müracaat ediniz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Yalçın, yazılı açıklamasında, yerel seçimlerden sonra sağduyu, itidal ve dengeyi büsbütün yitiren CHP'nin, İnönü döneminin tehlikeli siyaset oyunlarını taklit sürecine girdiğini iddia etti.

‘Darbeci, müdahaleci zihniyet’

"Yerel seçimlerin muvakkat sonuçlarıyla cesaretlenip gazlanan CHP'de kuvve halindeki darbeci, vesayetçi ve müdahaleci zihniyetin, fiiliyata geçmeye başladığı müşahede edilmektedir." değerlendirmesinde bulunan Yalçın, CHP'nin politika geleneklerinin temel taşlarını oluşturan "yalan, haksız isnat, haysiyet cellatlığı ve iftiranın", programlı kampanyalara dönüştüğünü ifade etti.

‘Seçim sonuçları ayaklarını yerden kesti’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yerel seçim sonuçlarının CHP yönetimini şımartmakla kalmadığını, ayaklarını yerden kesip, gözlerini kararttığını savundu.

Yalçın, siyasi hayatının tamamı demokrasi mücadelesiyle geçen ve bu uğurda şehitler veren MHP'nin, aynı süre zarfında "üniformacı ve postalcı CHP zihniyetiyle de uğraştığını" vurguladı.

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cevap beklediği tarihi sorular karşısında afallayıp sarsılan CHP yönetiminin, polemikle işin içinden sıyrılmaya, siyasi hücumları gerçekleri çarpıtarak savuşturmaya çalıştığını kaydetti.

Yumuşama değerlendirmesi

Siyasetteki "yumuşama" ifadesine değinen Yalçın, "Yumuşamadan bahis açılıyorsa, böyle bir şeye ihtiyaç hissediliyorsa, ilk önce normalleşmenin gerçekleşmesi gerekir. Normalleşme ise önce hesaplaşma daha sonrada helalleşme ile mümkündür. CHP, PKK ve FETÖ ile hesaplaşıp, Türk Milleti ise helalleşebilecek midir?" diye sordu.