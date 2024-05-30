Sinan Burhan'dan başıboş köpek çıkışı: Köpekler sadece gariban çocuklarını ısırıyor çünkü...

Son dönemlerin en çok konuşulan konularından birisi başıboş sokak köpekleri. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı bir televizyon programında bu konu ile ilgili oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sokaklardaki başıboş köpekler ile ilgili tartışmalar günden güne şiddetine arttırarak devam ediyor. Bir tarafta sokak köpeklerinin sahiplendirilmemesi durumunda uyutulması konuşulurken, diğer yanda hayvanseverler başta olmak üzere birçok kesimden tepkiler yükseliyor.

"Köpekler ve insanlar eşit olamaz"

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında katıldığı programda başıboş sokak köpekleri ile ilgili oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Köpeklerle insanın eşit bir varlık olmasının ne inanç ne de ahlaken doğru olmadığını söyleyen Sinan Burhan, sokak köpeklerinden muzdarip olanların yoksul kesim olduğunu, varlıklı kişilerin çocuklarının özel araç veya servislerle okula gitmeleri sebebiyle sokak köpeklerinden herhangi bir zarar görmediğini söyledi.

"Köpekler gariban çocuklarını ısırıyor"

Sinan Burhan, bu konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşırken de, “köpekler neden sadece gariban çocuklarını ısırıyor. Çünkü onların özel arabası yok.” ifadesini kullandı.