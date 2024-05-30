BIST 10.481
DOLAR 32,18
EURO 34,94
ALTIN 2.423,11
GÜNCEL

Sinan Burhan'dan başıboş köpek çıkışı: Köpekler sadece gariban çocuklarını ısırıyor çünkü...

Son dönemlerin en çok konuşulan konularından birisi başıboş sokak köpekleri. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı bir televizyon programında bu konu ile ilgili oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sokaklardaki başıboş köpekler ile ilgili tartışmalar günden güne şiddetine arttırarak devam ediyor. Bir tarafta sokak köpeklerinin sahiplendirilmemesi durumunda uyutulması konuşulurken, diğer yanda hayvanseverler başta olmak üzere birçok kesimden tepkiler yükseliyor.

"Köpekler ve insanlar eşit olamaz"

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında katıldığı programda başıboş sokak köpekleri ile ilgili oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Köpeklerle insanın eşit bir varlık olmasının ne inanç ne de ahlaken doğru olmadığını söyleyen Sinan Burhan, sokak köpeklerinden muzdarip olanların yoksul kesim olduğunu, varlıklı kişilerin çocuklarının özel araç veya servislerle okula gitmeleri sebebiyle sokak köpeklerinden herhangi bir zarar görmediğini söyledi.

"Köpekler gariban çocuklarını ısırıyor"

Sinan Burhan, bu konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşırken de, “köpekler neden sadece gariban çocuklarını ısırıyor. Çünkü onların özel arabası yok.” ifadesini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın WhatsApp ihbar hattı devrede
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın WhatsApp ihbar hattı devrede
Meksika'da belediye başkan adayı suikasta kurban gitti! O anlar kamerada
Meksika'da belediye başkan adayı suikasta kurban gitti! O anlar kamerada
Barış Yarkadaş CHP bombasını patlattı Muharrem İnce 'Dünün gerçekleri bugün ortaya çıktı' dedi
Barış Yarkadaş CHP bombasını patlattı Muharrem İnce 'Dünün gerçekleri bugün ortaya çıktı' dedi
Beyoğlu'nda bir kadını öldüren şüpheli intihara teşebbüs etti
Beyoğlu'nda bir kadını öldüren şüpheli intihara teşebbüs etti
Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'tan sonra Abdullah Öcalan'ı da ziyaret edecek mi?
Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'tan sonra Abdullah Öcalan'ı da ziyaret edecek mi?
Fenerbahçe ile Galatasaraylı taraftarlar arasında Kalamış’ta kavga
Fenerbahçe ile Galatasaraylı taraftarlar arasında Kalamış’ta kavga
Yılmaz Özdil fena bombaladı: Kılıçdaroğlu medyası!
Yılmaz Özdil fena bombaladı: Kılıçdaroğlu medyası!
Sadece 2 adet fındığın fiyatı şoke etti
Sadece 2 adet fındığın fiyatı şoke etti
Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR ve kamyonet çarpıştı: 2 ölü
Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR ve kamyonet çarpıştı: 2 ölü
İzlanda'da bu yıl 4. yanardağ patlaması
İzlanda'da bu yıl 4. yanardağ patlaması
Madde bağımlısı şahıs, satırla 2 kadını yaraladı! Denizli'deki korkunç anlar böyle görüntülendi
Madde bağımlısı şahıs, satırla 2 kadını yaraladı! Denizli'deki korkunç anlar böyle görüntülendi
Kızı tarafından dövüldüğünü söyleyen Deniz Akkaya: Teyzem, iki defa kızımı boğmaya kalktı
Kızı tarafından dövüldüğünü söyleyen Deniz Akkaya: Teyzem, iki defa kızımı boğmaya kalktı