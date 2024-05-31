TBMM'de oturuma ara verdiren tartışma: Kes sesisini, burası soytarılığın yeri değil

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin sunduğu, 'Gezi Davasında Yaşanan Adaletsizliklerin Ortaya Çıkarılması' başlıklı araştırma önergesinin görüşüldüğü sırada, DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında tartışma çıktı. Oturuma 10 dakika ara verildi.

Genel Kurulda DEM Parti'nin "Taksim Gezi Parkı olayları"na ilişkin grup önerilerinin görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada Gezi olaylarını hatırlatarak iktidarın o dönemde elindeki kolluk kuvvetleriyle göstericilere ağır bir saldırı gerçekleştirdiğini savundu.

DEM Partili Saruhan Oluç’tan sözünü kesen AK Partili Osman Gökçek’e "Kes sesisini, burası soytarılığın yeri değil. Ailesinden ayıplı bir adamsın boş boş konuşma..." deyince tartışma çıktı.

Gökçek, 'Soytarı' sözcüğünü Oluç'a iade ettiğini belirterek, "Tabii ki bu seviyeye düşmek istemem ama soytarı arıyorsanız en büyük soytarı sizsiniz. Mustafa Karasu, Duran Kalkan gibi teröristlerin soytarılığını gelip burada yapan siz değil misiniz arkadaş. 'En büyük soytarı sizsiniz' diyor." dedi.

Gezi'deki taleplerden birinin İstanbul'a yeni havalimanı yapılmaması olduğuna işaret eden Gökçek, "Şu anda İstanbul Havalimanı Avrupa'da 1., dünyada 7. havalimanı durumuna gelmiştir. Bunu istemeyenler, yurt dışının taşeronluğunu yapanlardır. Milletin oyuyla gelmiş olan kişilere darbe yapmaya kalktınız. Ama millet iradesini ortaya koymuş, terör eylemlerini yapanları bir köşeye atmıştır." dedi.