Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'daki 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının açılış konuşmasını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. İstişare toplantımızın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bugün ve yarın belirlenen konu başlıklarında genel başkan yardımcısı ve bakan arkadaşlarımız geniş bir yelpazede sunumlarını yapacaklar. Hem partimizin gündemindeki meseleleri konuşacağız hem de ülkemizi ve tüm insanlığı ilgilendiren konuları iki gün boyunca kapsamlı şekilde değerlendireceğiz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 30 istişare toplantısında olduğu gibi demokratik bir atmosferde, katılımcı bir anlayışla kardeşliğin ve muhabbetin hakim olduğu bir iklimde sizlerin kıymetli fikirlerini alacağız.

"Son 3 seçimin muhasebesini yapacağız"

Türk siyasetine AK Parti'nin kazandırdığı istişare toplantılarının farklı anlamları ve önemi olduğunu çok iyi biliyoruz. Son bir yıldır ülkemizin adeta gündemini kaplayan seçim maratonunun da tamamlanmasıyla öncelikle siz kardeşlerimizle beraber olalım istedik. İstişare toplantılarımız devam edecek. 1 ve 2 Temmuz'da bu defa belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Son 3 seçimin kapsamlı muhasebesini yapacağız.

"Siyaseti milletimiz için yaptık"

Partimizin kuruluşundan itibaren istişareye önem verdik. Halkımızla aramıza mesafe koymadık, görünmez duvarlar örmedik. Siyaseti milletimiz için yaptık.



Sokağın sesine kulak verdik. Çarşının nabzını tuttuk. Ne kendimizi, ne çalışma arkadaşlarımızı yankı odalarına hapsetmedik. Demokrasimizin güçlenmesi için her görüşe kapımızı ve gönlümüzü açtık.

Türk siyasi hayatında istişare kültürü bizimle anlam kazandı. İstişareyi her seviyede pratiğe döken ve kurumsallaştıran parti biziz.

"Milletimizin sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız"

Yol gösterici eleştiriye her zaman açık olduk. 31. istişare toplantımızın temasını Türkiye'nin ortak aklı olarak belirledik. 14-28 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçlarındaki ayrışmayı kolaylaşmaya kaçmadan ele alacağız.

Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız. Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız. İnce eleyip sık dokuyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam etmeyeceğiz. Surda gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz.

Değişim irademizi güçlü ve dinamik tutacağız.

Din, dil, ırk, mezhep, meşrep ayrımı yapmadık. Kimseyi hayat tarzıyla yargılamadık. Bu ülkede başörtüsünde, sakalından, inancından dolayı milyonlarca vatandaşımız mağdur edilmişti. Kürtler yanlış politikalar edeniyle ötekileştirilmişti. Biz kucakladık. Vatan hepimizin dedik, devlet hepimizin dedik. Biz ülkenin tamamını kardeş gördüğümüz için 22 yıldır milletimizin her kesiminin teveccühüne mazhar olduk.

Sadece oy aldıklarımızın değil, oy almadıklarımızın da tercihlerine saygı gösterdik. AK Parti var olduğu müddetçe kardeşlik siyasetinin temsilcisi olmaya devam edecektir.

Seçim dönemlerinde rekabetin dozu artıyor. Türkiye 3 seçim sürecini üst üste yaşadı. Toplumumuzu yordu, yıprattı.

"Özgür Özel'i bayramdan önce ziyaret edeceğim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizi ziyaret etti. Ben de kendisini arayı uzatmadan Kurban Bayramı'ndan önce iade-i ziyarette bulunacağım. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz kutuplaşmanın, gerilimin tarafında hiç olmadık. Üzerimize düşen varsa gereğini yaparız. Muhalefet kendisini bu noktada samimi bir özeleştiriye tabi tutmalıdır.

Siyasette 'yumuşama' süreci

AK Parti olarak bizim de ittifak ortağımız olan MHP'nin de kırmızı çizgilerimiz var. Aynı şekilde ana muhalefet partisinin kırmızı çizgileri olduğunu da biliyoruz. Biz yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz.

Bizim siyasette referansımız hukuktur. Terör hukuk dışıdır. Terörü meşrulaştırmak hukuk dışıdır. Şiddet hukuk dışıdır. Darbe hukuk dışıdır. Sokak eylemleriyle darbe girişimi hukuk dışıdır. Aynı tavrı aynı hukuku muhalefetten de bekleriz. Bizden hukuksuzluk karşısında yumuşak bir tavır beklemesin.

Terör, terörist, terör örgütünü destekleyenler karşısında, teröre sırtını dayayanlar karşısında, bölücüler, FETÖ'cüler karşısında kimsen bizden yumuşak tavır beklemesin. Biz işte ana muhalefetten de muhalefetten de bunu bekliyoruz. Türkiye'nin bazı meselelerinin siyaset üstü yaklaşımla ele alınması gerilimi zaten düşürecektir.

Milletimiz bizden sandıkta kendisini temsil yetkisi verdiği siyasetçilerden ortak zeminde bir araya gelip derdine derman olmamızı bekliyor. Terör karşısında iktidarı muhalefeti ortak tavır geliştirebildiğinde, sadece gerilim düşmekle kalmayacak, terör de tamamen miadını dolduracaktır.

Yeni anayasa mesajı

Darbe anayasasının sivil, yeni, kuşatıcı ve özgürlükçü anayasa ile değiştirilmesi konusunda hep beraber el ele verebilirsek inşallah ülkemizin bahtı da değişecektir. Türkiye'nin çıkarlarını yurt dışında savunma ve başkalarına karşı koruma hususunda siyasi kimliklerin önüne geçebilirsek bu 85 milyonun her bir ferdine yarayacaktır. Dar alanda siyaset yapılmaz.

Dar alanda siyaset yapılmaz. Bir eliyle tokalaşan diğer elinde hançer olanla siyaset olmaz.

Teröre karşı mücadele

Milletimizin umutlarını artıran siyasetteki yumuşamanın bu sefer kelebek ömürlü olmamasını temenni ediyoruz. Her konuda aynı düşünmek, konuşmak zorunda değiliz.

Siyaset ve sosyal farklılığımız zengiliğimizdir. Yöntemlerimiz, uslüplarımız farklı olabilir. Hepimiz Türkiye'nin büyümesini daha fazla refaha ulaşmasını istiyoruz. Bunun önünde her ne varsa ortak tavır göstermemiz kaçınılmazdır.

Türkiye'nin 10 yıldır ayağına pranga olan sorun terördür. Teröre karşı ortak tavır koymadan Türkiye'yi daha ileriye götüremeyiz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak özgürlüklerin gelişmesine, demokrasinin standartlarının yükselmesine Türkiye Yüzyılı'nın inşasına katkıda bulunan aktörlerle diyaloga varız, hazırız.

Ekonomi mesajı

Ekonomi verileri güzel gelmeey devam ediyor. Enflasyon yılın ikinci yarısında düşmeye başlayacak.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Gazze'de yaşanan katliama en güçlü tepkiyi gösteren, somut tedbirler alan tek ülkeyiz. İsrail ile ticari işlemleri durdurduk. Vatanlarını savunan kahraman Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Hakkı ve hakikati haykırmaktan çekinmiyoruz. Tek başımıza kalsak da inşallah bu vicdanlı onurlu ve cesur duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz.