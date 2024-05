Özgür Özel'den yeni anayasa çıkışı: Her doğana yaparız, Erdoğan’a yapmayız

TMMOB'nin 48. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mevcut anayasa ihlallerine ve adaletsizliklere dikkat çekerek, yeni bir anayasa tartışmalarına eleştirilerde bulundu. Özel, mevcut anayasanın eşitlik ilkesine uyulmadığını belirterek, demokratik ve kapsayıcı bir anayasa için önce mevcut hukuksuzlukların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği’nin (TMMOB), iki gün sürecek olan 48’inci Olağan Genel Kurulu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Kültür Merkezi’nde başladı. Kurulda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen Gezi protestolarından dolayı tutuklu bulunanların serbest bırakılmadığını hatırlatan Özel, “Cumartesi Annelerine bininci hafta hariç İstiklal Caddesi kapalı tutuluyor. Ankara’da bir eylem yapmaya kalktığınızda, eylem alanında ki heykel bile gözaltına alınıyor ve bu kadar gözü dönmüş bir anlayışla kanunsuz emirler uygulanıyor. Bunlar yaşanırken, ‘gelin yeni bir anayasa yapalım’ diyene, şunları söyleyeceğiz; Elbette bu ülkenin sivil, demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var ama öncesinde mevcut olarak neler yaptığına bakarız” dedi.

Kapsayıcı anayasa

Devam eden anayasa tartışmalarına değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasalar aşkın zamanlı ve kuşatıcı metinlerdir. Topluma dikilmiş mucizevi kıyafetlerdir. Kim giyse üstüne uyar. Eğer anayasayı her doğana göre yaparsanız, o her doğanı kapsar. Alevi ve Sünni’ye de uyar. Kürt, Türk, Laz, Çerkes’e de uyar. Çünkü etnik ayrımcılıklara karşı mücadele eder. Eğer anayasayı gerçekten eşitlikçi yaptıysanız dezavantajlı grupları kapsar. Her doğana yapılan anayasa her doğana uyar ama Erdoğan’a yapılan anayasa sekiz sene sonra Erdoğan’a da uymamaktadır. Zaten tüm topluma değil bir kişiye dikilen kıyafetin tüm topluma uymadığı gibi o kişiye de uymayacağı ortada. O zaman yenisine ne gerek var deniyor. Ben bu haklı serzenişi, haklı korkuyu anlıyorum."

'Demirtaş’ın Diyarbakır’ında seçilen belediye başkanına kayyım atıyorsanız...'

Konuşmasında kayyım atamalarına değinen Özel, şunları söyledi:

"Mevcut anayasaya uyuyorsanız, arkadaşlarınız içeride değil demektir. Uyuyorsanız, İstanbul Sözleşmesinden tek imza ile çıkılamıyor demektir. Uyuyorsanız, anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı fiilen engellenmemiştir demektir.

ODTÜ’deki Devrim Stadı öğrencilere kapalı olduğu müddetçe, Boğaziçi’nde kayyum görev yaptığı müddetçe ilerleme olmaz. İzmir’de İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Dervişoğlu’nun hemşerileri belediye başkanı seçebiliyorken, eş genel başkanın kentinde ya da Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır’ında seçilen belediye başkanına kayyım atıyorsanız, anayasaya uymuyorsunuz demektir. Bazılarının belediye başkanı seçebildiği, bazılarının belediye başkanı seçemediği yerde anayasada eşitlik ilkesi varsa da uyulmuyor demektir.

Yeni anayasa için şartlar

Anayasa masasına oturmak için sabırsızlanıyorum ama önce oturması gereken 17 milyon 499 bin seçmenim ve bütün muhalefet seçmenleri vardır. Muhalefete bu güvenceyi verecek bir yönetim anlayışına dönülebilirse, ayaktaki anti demokratik prangalardan kurtulabilirse, bütün bir süreç tam anlamıyla anayasaya, kurumlara, Anayasa Mahkemesi’ne karşı çıkan müttefiklik ilişkisi yaklaşımından uzaklaşabilirse, CHP sivil bir anayasa yapar. Her doğana anayasa yaparız. Erdoğan’a anayasa yapmayız."