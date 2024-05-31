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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi konuk etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen önemli bir diplomatik buluşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi karşıladı.

Görüşme öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Dibeybe'nin samimi bir şekilde tokalaşması ve basına poz vermesi dikkat çekti. İki lider, sıcak bir atmosferde gerçekleşen karşılamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek, iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

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