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Kadıköy'de iki sürücü trafikte tekme tokat birbirine girdi o anlar kamerada

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Kadıköy'de, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında tartışmayla başlayan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak'ta gece saatlerinde seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler ve yanındaki yolcular kavga etmeye başladı.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sokak üzerinde iki otomobilin durması, buradan çıkan kişilerin birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırması yer aldı.

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