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Depremzedelerden Ersan Şen'e tepki: Sattın bizi aşağılık köpek

Gaziantep'te 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında firari sanıkların avukatı Ersan Şen, müvekkillerine tutuklanmama garantisi talep etti

6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılarak 51 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep Nizip'teki Furkan Apartmanı'nın altıncı duruşmasına avukat Ersan Şen'in talebi damga vurdu.

Şen, firari olan 2 müteahhit için tutuklanmama güvencesi ve kırmızı bültenin kaldırılmasını istedi.

Şen'in talebi, depremde yakınlarını kaybedenler tarafından tepkiyle karşılanırken adliyeden polis eşliğinde çıkarılan Şen'e bir vatandaş "Şerefsiz, aşağılık adam." diye bağırdı.

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