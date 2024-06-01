PKK'nın elindeki 5 genç kız için ailelerin ve ordunun pazarlık görüntüleri ortaya çıktı
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Sincar'da terör örgütü PKK'nın kaçırdığı 5 genç kız için ailelerin ve Irak ordusunun örgütle yaptığı pazarlığın görüntülerini paylaştı.
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki yapılanması kandırdığı genç kızları örgüte katıyor.
5 kızın PKK tarafından kaçırıldığının ortaya çıkmasının ardından aileler, Irak ordusuyla birlikte kızlarını geri almak için örgütle görüştü.
Görüşmeye ilişkin yaşananları güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından aktardı.
4 kız ailelerine dönüyor, biri kalıyor
Ağar, "Sincar’da kaybolan 5 genç kızın terör örgütü PKK/YBŞ’nin elinde olduğunun duyulması üzerine aileleri Irak ordusuyla oraya gidiyor. Ordunun müdahalesine izin verilmiyor. En son pazarlık yapılıyor. PKK/YBŞ’li teröristler; “Kim gitmek isterse bırakırız gitsin” diyorlar. 4 kız ailelerine dönüyor, biri kalıyor. Onun resmidir." ifadelerine yer verdi.