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PKK'nın elindeki 5 genç kız için ailelerin ve ordunun pazarlık görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Sincar'da terör örgütü PKK'nın kaçırdığı 5 genç kız için ailelerin ve Irak ordusunun örgütle yaptığı pazarlığın görüntülerini paylaştı.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki yapılanması kandırdığı genç kızları örgüte katıyor.

5 kızın PKK tarafından kaçırıldığının ortaya çıkmasının ardından aileler, Irak ordusuyla birlikte kızlarını geri almak için örgütle görüştü. 

Görüşmeye ilişkin yaşananları güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından aktardı.

4 kız ailelerine dönüyor, biri kalıyor

Ağar, "Sincar’da kaybolan 5 genç kızın terör örgütü PKK/YBŞ’nin elinde olduğunun duyulması üzerine aileleri Irak ordusuyla oraya gidiyor. Ordunun müdahalesine izin verilmiyor. En son pazarlık yapılıyor. PKK/YBŞ’li teröristler; “Kim gitmek isterse bırakırız gitsin” diyorlar. 4 kız ailelerine dönüyor, biri kalıyor. Onun resmidir." ifadelerine yer verdi.

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