BIST 10.400
DOLAR 32,19
EURO 34,99
ALTIN 2.406,84
GÜNCEL

Adana'da iş yerini kundaklayan zanlı gözaltında

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir iş yerini kundakladığı ve itfaiyenin yangına müdahalesini engellediği öne sürülen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşlar tarafından silahı alınarak darbedilen zanlı, karakola götürüldü; yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir iş yerini kundakladığı öne sürülen zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güzelevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde torna atölyesi işleten C.Ş, henüz bilinmeyen sebeple pompalı tüfekle etrafa ateş açmasının ardından dükkanının karşısındaki yazılım ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren iş yerine yanıcı madde attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Zanlı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin önünü keserek havaya ateş açtı.
Yangına müdahale edilmesini engelleyen zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından silahı elinden alındıktan sonra darbedildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan C.Ş, karakola götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nedim Şener'den bomba Fetullah Gülen iddiası
Nedim Şener'den bomba Fetullah Gülen iddiası
Hatay'da bir binada patlama, binada ve çevrede hasara yol açtı
Hatay'da bir binada patlama, binada ve çevrede hasara yol açtı
Küçükçekmece'deki binanın çökme anı!
Küçükçekmece'deki binanın çökme anı!
İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları
İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları
PKK'nın elindeki 5 genç kız için ailelerin ve ordunun pazarlık görüntüleri ortaya çıktı
PKK'nın elindeki 5 genç kız için ailelerin ve ordunun pazarlık görüntüleri ortaya çıktı
Depremzedelerden Ersan Şen'e tepki: Sattın bizi aşağılık köpek
Depremzedelerden Ersan Şen'e tepki: Sattın bizi aşağılık köpek
FETÖ'cü polisin izlediği FETÖ abilerini 'takiptesin yapma' diye uyardığı ortaya çıktı Ahmet Dönmez anlattı
FETÖ'cü polisin izlediği FETÖ abilerini 'takiptesin yapma' diye uyardığı ortaya çıktı Ahmet Dönmez anlattı
Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti açlıktan ölenlerin sayısı 37 oldu
Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti açlıktan ölenlerin sayısı 37 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kadıköy'de iki sürücü trafikte tekme tokat birbirine girdi o anlar kamerada
Kadıköy'de iki sürücü trafikte tekme tokat birbirine girdi o anlar kamerada
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Özgür Özel'den yeni anayasa çıkışı: Her doğana yaparız, Erdoğan’a yapmayız
Özgür Özel'den yeni anayasa çıkışı: Her doğana yaparız, Erdoğan’a yapmayız