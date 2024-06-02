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GÜNCEL

Küçükçekmece'deki binanın çökme anı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Küçükçekmece'de çöken, 1 kişinin öldüğü 3 katlı binanın enkazından 2'si ağır 7 kişi yaralı olarak çıkarılırken, binanın çökme anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Binanın çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sokaktan otomobillerin ve bir minibüsün geçtiği sırada, binanın sokağa doğru çökmesi yer aldı. 

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